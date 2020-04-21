أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 نيسان 2020

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الجمهورية: أسرار

مداولات اللقاء سرية

طلب مرجع مسؤول من نواب ومعنيين التقاهم لبحث ملف حياتي أساسي إبقاء مداولات اللقاء سرية جداً.

تنافس بين سفارات

لوحظ التنافس بين سفارات غربية على تظهير المساعدات لمواجهة كورونا بعد تقديم إحدى السفارات مساعداتها الى لبنان.

سجين في رومية

فوجئ نائب بإتصال ورده على هاتفه الخلوي من سجين في رومية حضّه فيه على إقرار قانون العفو العام.









اللواء: اسرار

همس

يخشى متابعون من أن يؤدي تهوّر قيادات من تيّار موالٍ إلى عودة الاحتكاك في منطقة شهدت مصالحة تاريخية قبل عقدين؟!



غمز

يتّجه وزير سابق لرفع «دوز» الانتقاد لجهات حليفة لخصومه، على قاعدة «السن بالسن والعين بالعين»..!



لغز

تباطأت حركة الإصابات بفايروس كورونا، في معظم المستشفيات الأوروبية، ليس بسبب الإجراءات العلاجية والحجر المنزلي وحسب، بل لاعتبارات أخرى؟!













نداء الوطن: خفايا

عمّم وزير حقيبة بارزة على كل موظفي الوزارة وجوب الامتناع عن الإطلالات الإعلامية أو إعطاء أحاديث صحافية من دون موافقته المسبقة، بحجة أن مواقف الموظفين تضمّنت مغالطات تسيء إلى وزارته.

يؤكد ناشطون في مجموعات الحراك المدني أنّ الأيام المقبلة ستشهد تحركات متصاعدة لمنع تمديد الحكومة "عقود الخلوي".