جعجع لا يثق بالحريري وجنبلاط : «رح يبيعونا» مجددا

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... المعارضة السياسية غير منسجمة بسبب ازمة الثقة المستمرة بين «معراب» وبيت الوسط» ما يمنع وجود جبهة موحدة في ظل غياب اي دعم خارجي، وخصوصا اميركي، حيث لم تعط السفيرة الاميركية دوروثي شيا خلال جولتها التعارفية على الشخصيات اللبنانية، وآخرها زيارتها الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، اي مؤشرات عن وجود «اجندة» اميركية واضحة للتعامل مع الساحة اللبنانية في الوقت الراهن...

يضاف الى ذلك غياب «الثقة» بين اطراف المعارضة، حيث لم تنجح الزيارة الاخيرة التي قام بها وفد الحزب التقدمي الاشتراكي الى معراب في ايجاد ارضية صلبة للعودة الى جبهة ثلاثية موحدة بين المعارضة، وبحسب مصادر مطلعة، كان جعجع واضحا في مقاربته خلال اللقاء، وفي حديثه مع مسؤولين قواتيين عبر «التواصل» الالكتروني، وقال بصراحة «المطلــوب ان يكــون الرئيــس الحريري، واضحا في معنى ذهابه نحو المعارضة، وحدود ذهابه هذه المواجهة» قبل حصول اي اتفاق، وبحسب «الحكيم» لن تعيد «القوات» التجارب الفاشلة مجددا، واضاف «في السابق «باعونا» عند اول استحقاق، ولن نعطي الحريري الفرصة كي يبيعنا مجددا، اذا ما فتحت له «النوافذ» من قبل الفريق الاخر، وفي السابق لم نجد من يقف معنا وكان اول من ادار «ظهره» وليد جنبلاط...ولذلك الامور «مش هينة» «والقوات» لن تكون «مكسر عصا»..