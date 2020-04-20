بيان لأهالي شهداء الجيش: لا للعفو عن قتلة أبنائنا

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توجهت عائلات الشهداء العسكريين، إلى النواب، في بيان جاء فيه: "نحن عوائل الشهداء العسكريين، وبعد الاطلاع على مشروع قانون العفو العام المزمع اقراره في مجلس النواب، نعلن ما يلي:



- نرفض رفضا مطلقا العفو عن قتلة أبنائنا، ونطالب بإنزال أشد العقوبات بهم.



- اكتفت المادةالأولى من المشروع باستثناء القاتل فقط، ولم تأت على ذكر من تسبب بإعاقة أو جرح عسكري.



- لم يستثن من العفو ناقل السيارات المسروقة إلى الارهابيين، وناقل الأسلحة والذخائر أيضا، وناقل الأموال، واكتفى المشروع بمصنع المتفجرات وناقلها الخ.



يخشى عوائل الشهداء ضياع دماء أبنائهم الذين سقطوا في معارك يتعذر فيها تحديد القاتل، وينجو كل من شارك بالمعارك كون المشروع يستثني القاتل فقط.



- ان هدر دماء الشهداء هو عار على كل مسؤول أو قاض يسهل نجاة القتلة من العقاب، وهو غدر لكرامة الجيش اللبناني وإهانة لكل الوطن".