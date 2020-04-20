بلاغ الحاقي لتدابير السير المتعلقة بانعقاد جلسة لمجلس النواب

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة مـا يلــي:

الحاقاً لبلاغنا المتعلق بانعقاد جلسة لمجلس النواب في قصر اليونيسكو- بيروت، وذلك الساعة 11.00 من يوم الثلاثاء 21/4/2020، ولغاية يوم الخميس 23/4/2020.

في هذا الاطار، واضافة الى الإجراءات المتخذة والمذكورة في بلاغنا السابق، سيتم منع المرور اعتباراً من الساعة 6.00 من التواريخ المذكورة أعلاه على الطرقات التالية:

الكولا بإتجاه شارع حبيب ابي شهلا، وتحويل السير نحو محطة العجوز ومن ثم بإتجاه: الكولا او غبريال المر.

نفق الماريوت بالاتجاهين، وتحويل السير بإتجاه شارع غبريال المر ونحو الرملة البيضاء.

مفرق صيدلية مشموشي، وتحويل السير نحو تقاطع مار الياس / سلام.

مفرق بنك بيروت، وتحويل السير باتجاه مار الياس.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور.