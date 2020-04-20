تدابير سير إضافية خاصة بجلسة مجلس النواب!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، ما يلي:



"إلحاقا لبلاغنا المتعلق بانعقاد جلسة لمجلس النواب في قصر اليونيسكو- بيروت، وذلك الساعة 11.00 من يوم الثلاثاء 21/4/2020، ولغاية يوم الخميس 23/4/2020.

في هذا الاطار، وإضافة إلى الإجراءات المتخذة والمذكورة في بلاغنا السابق، سيتم منع المرور اعتبارا من الساعة 6.00 من التواريخ المذكورة أعلاه على الطرقات التالية:



- الكولا باتجاه شارع حبيب أبي شهلا، وتحويل السير نحو محطة العجوز ومن ثم باتجاه: الكولا أو غبريال المر.



- نفق الماريوت بالاتجاهين، وتحويل السير باتجاه شارع غبريال المر ونحو الرملة البيضاء.



- مفرق صيدلية مشموشي، وتحويل السير نحو تقاطع مار الياس/ سلام.



- مفرق بنك بيروت، وتحويل السير باتجاه مار الياس.



يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلا لحركة المرور".



