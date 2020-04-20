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مقدمة نشرة أخبار الOTV - الإثنين 20 نيسان 2020

المفارقة في المشهد الداخلي انه مع اقتراب العد العكسي لتخفيف التعبئة العامة في مواجهة كورونا فأن هناك من يحضر لعد تصاعدي لتحريض عام لمواجهة حكومة حسان دياب .

رئيس الحكومة يعرف ولا يستغرب ان تكون المعارضة ضده من افرقاء متضررين من خارج هذه الحكومة . لكن تحسسه وريبته يكبران عندما تستجد معارضة له من داخل الحكومة . معارضة لا كامنة ولا صامتة لكنها قادرة على شل حكومته وقرارتها كما حصل في ملفات عدة ابرزها التعيينات .

اتاحت كورونا هامشا ايجابيا ومساحة للتحدي الايجابي لحكومة حسان دياب ونجحت . لكن خصومها الذين نجحوا حتى الساعة في الحفاظ على مواقعهم ومكتسباتهم داخل المنظومة والتركيبة المالية والسياسية والاقتصادية والادارية لن يتركوا لهذه الحكومة اذا ما استطاعوا الى ذلك سبيلا - مجالا اوسع وهامشا اكبر في المرحلة المقبلة .

ازعج حسان دياب كثيرين عندما تحدث عن ال2 بالمئة فقط ممن يفترض ان تطالهم تدابير معينة نقدية في المرحلة المقبلة . بدأت حملات التجييش والقصف المركز . كشف الجيش اللبناني عن اكبر عملية نصب واحتيال وتزوير وتلاعب في لوائح شرائح مجمتعية يفترض ان تتلقى مساعدات حكومية فقامت قيامة الحماة والرعاة . لم يجرأوا على سؤال الجيش فهجموا على حسان دياب .

تحدث دياب عن صندوق لاسترداد الاموال المسروقة واعادتها الى اللبنانيين الذين لحقهم الظلم والتعدي فجن جنون البعض وانطلقت صيحات الحرب والثأر . رضي الفقير وليس يرضى الحقير . ذهب دياب لزيارة واحد من اشرف رؤساء الحكومة في لبنان واحد اعمدة النزاهة والضمير سليم الحص في منزله المتواضع في عائشة بكار فبدأت الولولة والنواح ونك الجراح . تحدث الرجل عن ممارسات خاطئة وسياسات مالية ونقدية مشوهة لعقود ادت الى افلاس البلاد وهلاك العباد فاشتعلت مواقع الكذب وتحركت مواجع الندب ز

قد لا يكون حسان دياب شاخت او اديناور او ديغول او مانديلا لكن من هم خصومه ومعيروه ومنتقدوه ؟ هل هم بلا خطيئة كي يرجموه ؟ كانوا امناء على الكثير فتركوا له القليل القليل ان لم نقل المستحيل . من هم خصومه ؟ واحد خسر مؤسسة كانت في في ما مضى امبراطورية . اخر مع الجميع وضد الجميع يعيش عقدة اوهام الماضي وهاجس احجام الحاضر واضغاث احلام المستقبل . اخر يحاول حتى الساعة قلب معادلة : اللي بدو مش قادر واللي قادر ما بدو . اخر يتقمص سان تزو وبسمارك وغاريبالدي وبوليفار لكنه في قرارة نفسه يدرك انه انتهى المشوار ..

هذا لا يعني ان الفريق الداعم او المدافع نظريا عن حسان دياب معفي من المسؤولية . وهو عن قصد او عن غير قصد , يتحمل تبعات ومشاركة في حقبات وحكومات , بالتغاضي او بالتراضي او باطلاق صرخة في وادي او بالمراعاة والمداراة بحجة الحفاظ على مقتضيات التوافق وضرورات الوفاق الذي ثبت وفي اكثر من موقعة ومرحلة انه نفاق وان العناق السخيف يكاد يتحول الى شقاق عنيف .

اذا كان المسؤول عن السياسة النقدية ل27 سنة محقا فلماذا وصلنا الى هنا واذا كان مخطئا ل27 سنة فلماذا لم يحاسب ويسائل ومن رعاه وبسط عليه ظل حمايته ..

المسؤولية على الجميع والالم والوجع والدمع على اللبنانيين الذين يواجهون اسوأ كوابيسهم بسبب مجموعة من اللصوص تحاول الان تخريب مسرح الجريمة وازالة بصماتها ومحو كل الادلة التي تثبت تورطها وتدينها وتؤدي بها الى المحاسبة والعقاب والسجن بدلا من ان تذهب باللبنانيين الى قعر المأساة .

كورونا قد تنحسر لكن الفاقة والبطالة والمعاناة ستنفجر . الدولة العميقة والكيان الموازي وال لا كوزا نوسترا الفساد تخوض معركة فاصلة وقد تكون اخيرة لها وايضا قد تكون الاهم للشرفاء والانقياء والشجعان الذي يحاربون مملكة الشر وامبراطورية الدجالين .

كتب هوراشيوس الشاعر الروماني شاهدا ومعاصرا وجنديا في معركة في جيش بروتوس الذي انتفض رفضا لاغتيال يوليوس قيصر على يد ابنه بالتبني بروتوس غدرا كتب : القتال ولا الاستسلام , الموت ولا الخوف . هذه الكلمات ما زالت تصح