بالفيديو - باسيل: قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا ونأمل ان يصار الى اقرارها

A + A -

أعلن رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده عصر اليوم، الرفض الكامل لقوانين العفو العام، مطالبا باستبدالها بقوانين مكافحة الفساد.

وقال "متأكدون علميا أن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة من دون المس بالودائع أو بيع أملاك الدولة"، مشددا على "اننا لن نقبل بأن تكون أي بداية حل إنقاذي إلا بإعادة الأموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة إلى الخارج"، ومعلنا "كنا قد طالبنا بإعادة الأموال المحولة للخارج، ونجدد المطالبة بإقرار قانون إستعادة تلك الأموال وإن لم يكن هناك حل سنتقدم باخبار للقضاء لوضعه أمام المسؤولية". وأضاف: "الموضوع بكبسة زر يعطينا أسماء محولي الأموال".

أبرز ما جاء في كلمة باسيل:

- تبين لنا أن حركة الاموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط 2020 من النظام المصرفي تقدر 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار

- انقاذ البلد لا يكون بتكرار السياسات والتباهي بوقف المشاريع ثم الصراخ حول الدين العام وهذه المهزلة الكبيرة

- هناك سياسة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين سنة اوصلتنا للانهيار وهناك هجوم استباقي لمنع التغيير ومنع المس بالفاسدين وهذه تباشير المعركة المقبلة التي يهددون اللبنانيين بها بدل جمع الهمم للانقاذ

- قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا ونأمل ان يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية

- متأكدون علميا بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة ولا نقبل الا ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة

- في ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضرنا اخبارا سنقدمه في هذا المجال

- نادينا باقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل

- نطالب الحكومة بوضع خطتها الانقاذية بأسرع وقت ولا نريد الانتقال من هندسة مالية الى هندسة عقارية واذا كانت الدولة اخطأت فهي اخطأت عبر اشخاص يتحملون المسؤولية