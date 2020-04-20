ممثلة منظمة الصحة العالمية: تراجع الحالات في لبنان تطور جيد

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عقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، اجتماعا في مكتبه اليوم مع ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان الشنقيطي، حضره المدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار، لمتابعة التنسيق بين الوزارة والمنظمة ومناقشة آخر المستجدات المتصلة بوباء كورونا.

ونقلت الشنقيطي إلى وزير الصحة ثناء المنظمة على الجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة، وما قررته واتخذته من إجراءات لمواجهة COVID-19، لافتة إلى أن لبنان "من البلدان القليلة التي تتابع سياسة الإحتواء، والوضع فيه جيد، إذ ان لبنان ما زال في المرحلة الثالثة لانتشار الوباء، وبعتبر تراجع الحالات فيه تطورا جيدا على المستويين الجغرافي وانتقال العدوى".