بالصورة: بعد التحريات والرصد... تم توقيف السارق في عمشيت!

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

بعد تصاعد وتيرة السرقات في منطقة جبيل، ونتيجة التحرّيات والرصد، تمكّنت دوريّة من المديريّة العامّة لأمن الدولة من توقيف اللبناني (س.خ) في محلّة عمشيت.

بعد التحقيق معه اعترف بقيامه بعدّة سرقات بالإشتراك مع آخرين، آخرها كانت سرقة أحد المطاعم في بلدة مشمش - جبيل، بالإضافة إلى تعاطيه المخدّرات، وضبط داخل سيّارته بعض الأدوات التي يستعملها في عمليّاته وثلاث إبر يستخدمها لتعاطي المخدّرات.

بمراجعة القضاء أشار بتسليمه مع المضبوطات إلى مفرزة جونية القضائيّة للتوسّع بالتحقيق.