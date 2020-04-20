توقيف لبناني في بولندا... وهذه هي الاسباب!

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أوقف لبناني في بولندا للاشتباه بتحضيره لاعتداءات في أوروبا الغربية وبارتباطه بتنظيم الدولة الإسلامية، على ما أفادت الأجهزة الخاصة البولندية الإثنين، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الوزارة المشرفة على الأجهزة الخاصة البولندية ستانيسلاف زارين في بيان إن “المعلومات التي تم جمعها تشير إلى أن الرجل الموقوف في 16 نيسان كان يشكل خطرا فعليا على الأمن الداخلي للجمهورية البولندية ومواطني بلادنا”.

وأوضح البيان أن الرجل الذي لم تكشف هويته “كان يخطط لإقامة شبكة على أراضي الجمهورية البولندية وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية في دول أوروبا الغربية”.