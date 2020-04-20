قوى الأمن: استدعاء قاتل ضبع.. وهذا ما جرى بحقه

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار الملاحقة المستمرة لمخالفات قانون الصيد البري، وبناء على شكوى من إحدى الجمعيات البيئية، حول قيام أحد الاشخاص بقتل ضبع مخطط مهدد بالانقراض في محلة سد البارد، والذي يلعب دورا حيويا في التوازن البيئي، وعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

جرى استدعاء المواطن (م. د. مواليد العام 1988)، من قبل فصيلة المنيه في وحدة الدرك الاقليمي، وتم ضبط بندقية الصيد وترك لقاء سند إقامة وذلك بناء على إشارة القضاء المختص. كما نظم عناصر الفصيلة المذكورة محضري ضبط بحقه، الأول لجهة ممارسته الصيد البري دون ترخيص قانوني، والثاني لعدم تقيده بقرار التعبئة العامة".