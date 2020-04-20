الاتحاد الوطني لنقابات العمال ينتقد "كارتيل الافران": نرفض الابتزاز ونطالب بالتصدي للمهزلة

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استنكر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، "ما أقدمت عليه كارتيلات الأفران والمخابز التي، على مدار عشرات السنوات، تنهب وتحتكر رغيف الخبز للفقراء، بالإضافة الى نهبها المنظم لحقوق العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين، إذ لا أجور عادلة ولا إجازات أسبوعية أو سنوية، وساعات العمل تفوق العشر ساعات في ظروف صحية وبيئية سيئة وتفتقر الى الصحة والسلامة المهنية".



وأكد "رفض هذا الابتزاز وطالب وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية بالتصدي لهذه المهزلة"، وأعلن "الوقوف بجانب موزعي ربطة الخبز على المحلات والسوبرماركت". وطالب وزارة العمل بـ"تحريك مفتشيها باتجاه الأفران لإلزامهم تطبيق قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية وبخاصة ان الافران تستخدم عمال أجانب من دون إجازات عمل وتحرم العمال اللبنانيين من فرص العمل".



وناشد مجلس الوزراء "الإسراع بدفع المساعدات للعمال المعطلين عن العمل وتمديد صلاحية خطوط الهاتف وإلغاء فواتير الكهرباء والإيجارات وتحويل مرسوم تمديد المهل الى مجلس النواب الذي سيعقد لإقرار قانون تمديد المهل وغيرها".



وطلب من العمال والفئات الشعبية "التحضير للتحرك والنزول الى الشارع في حال عدم تجاوب الحكومة".