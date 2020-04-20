بالفيديو - اشكال بين موزعي الخبز واصحاب الافران في الغبيري

A + A -

حصل اشكال بين موزعي الخبز واصحاب الافران في الغبيري.



وكانت قد عمدت الافران في منطقة الغبيري اليوم الى رفع السعر على الموزع، وبالتالي انخفضت عائدات التوزيع على الموزع، الذي بدوره سيطر لرفع الاسعار على أصحاب المحلات.



نتيجة ذلك، امتنع بعض الموزعين عن استلام الخبز لتوزيعه، كذلك امتنع بعض اصحاب المحال عن استلام الخبز نظرا لانخفاض الارباح.



بناء عليه، وجهت بلدية الغبيري ثلاثة اخطارات الى ثلاثة من الافران العاملة في الغبيري، بوجوب العودة الى التسعير كما كان قبل التعديل، تحت طائلة اقفال هذه الافران فورا.