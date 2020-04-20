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أعلنت المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، تدابير السير التي ستُنفذ بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس النواب في قصر اليونيسكو- بيروت.



وجاء في البيان:



"الساعة 11.00 من يوم الثلاثاء 21/4/2020، ولغاية يوم الخميس 23/4/2020 سيعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، في قصر اليونيسكو- بيروت.



لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 7 صباحاً من التواريخ المذكورة أعلاه وحتى الانتهاء، إخلاء وإقفال الشوارع المؤدية إلى مبنى اليونيسكو كلّياً طيلة فترة انعقاد الجلسة، وإجراء التحويلات التالية:



تحويل السير عند تقاطع "عبد العال" باتجاه شارع غبريال المر (محطة Bonjour).

تحويل السير عند مستديرة حبيب أبي شهلا باتجاه تقاطع الراشدين / سلام.

تحويل السير القادم من الروشة عند تقاطع "الإنترناشيونال" (مقهى Grand Café) باتجاه شارع رفيق الحريري (الرملة البيضاء) وباتجاه نفق صائب سلام.

تحويل السير من شارع كرامي مقابل "Dunes - Mike Sport"، يساراً – صعوداً باتجاه المركز الثقافي الروسي، وباتجاه جامع السلام، من ثم نحو شارع الراشدين.

تحويل السير المتجه من شارع صائب سلام باتجاه شارع الراشدين.

تحويل السير من تقاطع فريد طراد/ نزار قباني، باتجاه الرملة البيضاء.

يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وتوجيهاتهم، تسهيلاً لحركة المرور."