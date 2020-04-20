من هو رئيس الحكومة المفضل لدى اللبنانيين في هذه المرحلة؟

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أجرت الدولية للمعلومات يومي 14 و15 نيسان 2020 استطلاعاً عبر الهاتف لرأي عينة ممثلة من اللبنانيين (500 استمارة) من مختلف المناطق والطوائف والفئات العمرية حول موقفهم من أداء الحكومة في زمن الكورونا ومطالبهم منها.

ولدى سؤال المستطلعين عن رئيس الحكومة المفضل لديهم في هذه المرحلة، ذكر أكثر من نصف المستطلعين تفضيلهم للرئيس حسان دياب (53%)، مع كل الجهود المتظافرة التي تبذلها حكومته لمعالجة مختلف الأزمات- لا سيما الكورونا- وهذا شيء لم يألفوه في أي من الوزارات السابقة. كما ذكرت نسبة 13% أنها لا تفضل أحداً لهذا المنصب، ونسبة مماثلة أجابت بـ"لا أعرف"، في حين توزعت إجابات 21% من المستطلعين على أسماء عديدة أخرى