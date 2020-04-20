مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان: تسهيل الدفع وتقسيطه من خلال الإنترنت أو مباشرة

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يهم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن تعلم المشتركين أن الجباة التابعين لها سيبقون متوقفين عن تحصيل الإشتراكات من المنازل إلتزامًا بشروط السلامة العامة في إطار مواجهة فيروس كورونا.

بناء عليه، تعلن المؤسسة أنها ستباشر ابتداء من الخميس المقبل 23/4/2020 بشكل تدريجي بتلقي الإشتراكات المتوجبة إضافة إلى الرسوم المترتبة على تركيب عيارات جديدة تلبية للعديدين من طالبي لهذه العيارات، وذلك بشكل مباشر من خلال فتح الصناديق في مراكز المؤسسة والمصالح التابعة لها على أن يتم الإلتزام بإجراءات الوقاية المشددة من مسافات تباعد بين المواطنين والموظفين من جهة، وبين المواطنين أنفسهم، إضافة إلى التعقيم والكمامات والقفازات.

كما تشجع المؤسسة المشتركين على تسديد الإشتراكات من خلال الموقع الإلكتروني www.ebml.gov.lb والتطبيق الهاتفي EBML المتاح على جميع الهواتف الذكية، حيث يمكن إتمام عملية الدفع بشكل نهائي ومن دون تكبد عناء التنقل.

وتذكّر المؤسسة بأن إدارة المؤسسة وتحسسًا منها بالأعباء المعيشية والاجتماعية الصعبة، كانت قد سمحت بتقسيط دفع الإشتراكات بما لا يثقل الأعباء على المواطنين ولا يفقد المؤسسة موردها الوحيد باعتبار أن تمويلها يعتمد على الإشتراكات فحسب، ويخشى أن ينعكس التراجع الكبير الحاصل في تسديد الإشتراكات تراجعًا لقدرة المؤسسة على الإٍستمرارية ما يؤثر سلبًا وبشكل تلقائي على خدمة التغذية بالمياه وإصلاح الأعطال، التي تلتزم المؤسسة بتأديتها بالطريقة الفضلى للمواطنين في مختلف المناطق الواقعة في إطار صلاحيتها، علمًا أن الخط الساخن 1713 وفرق الطوارئ لم تتوقف يومًا عن تأدية الواجب رغم الظروف الصعبة التي نمر بها.