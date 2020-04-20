آخر مستجدات الكورونا في منطقة بشري

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أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان اجراءات قرار بلدية بشري باقفال مدينة بشري مستمرة للاسبوع الثاني على التوالي، وسط وجود كثيف للقوى الامنية والشرطة البلدية على مداخل المدينة، في حين يتم تسيير دوريات في شوارع البلدة، للتأكد من التزام الناس الحجر المنزلي. ويتوزع عدد من عناصر قوى الامن في السوق التجاري لمنع الاكتظاظ داخل المحلات والتأكد من اتخاذ المواطنين الاجراءات الوقائية.



وقامت بلدية بشري بمساعدة متطوعين بتوزيع 850 حصة غذائية على عائلات بشراوية، وذلك بمساهمة من خيرين من المدينة ومن خارجها. وقد عاودت إدارة مستشفى بشري الحكومي اليوم الفحوصات المخبرية PCR للحالات الايجابية.