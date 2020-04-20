هل تفتح المدارس أبوابها في هذا التاريخ؟!

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أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود في حديث لـ"صوت لبنان 100.5" ان المدارس يجب ان تكون من آخر القطاعات التي تستعيد عملها، وقال: "نعاني من مشكلة عدم تسديد الرواتب للمعلمين وصلت نسبتها في بعض المدارس الى صفر بالمئة".

ولفت عبود إلى ان هناك اهل يطالبون باعادة النظر بالموازنات المدرسية.

وكان وزير الصحة حمد حسن أعلن أمس الأحد أنّ 10 أيار هو التاريخ الاكثر دقة لاتخاذ القرار الاوضح بشأن انهاء التعبئة العامة او تمديدها، مشيراً أن تاريخ 15 أيار قد يكون موعد البدء التدريجي للعام الدراسي في لبنان.