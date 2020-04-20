بعد إرتفاع درجات الحرارة .. رياح وأمطار وثلوج!

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كتب الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك انه تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط منطقة من الضغط الجوّي المنخفض، تعود الى تمدد منخفض البحر الأحمر الناشط فوق مصر والسودان وغرب المملكة السعودية الأمر الذي سيستقطب نحو المنطقة كتلة مدارية دافئة مصدرها صحراء ليبيا ومصر مُحمّلة بغبار ابيض في الجوّ بنسبة 55%، فترتفع درجات الحرارة في لبنان لتسجّل يومي الاثنين والثلاثا 25 درجة ساحلا بينما تبلغ ذروتها يوم الاربعاء مع 28 درجة ساحلاً وبقاعاً.

ومع انحسار الموجة المدارية صباح الخميس، سوف تنحرف عاصفة من الدرجة العالية تحمل امطاراً طوفانية نحو قبرص وجنوب تركيا ولبنان وفلسطين وساحل سوريا وشمال الاردن تترافق مع انخفاض درجات الحرارة بسبب استقرار قيم الضغط المنخفضة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، التي ستتراوح بين 1009 و 1006hpa، ما يثير حركة الرياح الشمالية الغربية الباردة نحو البلدان المذكورة فتتساقط الثلوج ما فوق 1600 متر بينما تكون المناطق الساحلية والجبلية والجنوبية عرضة لأمطار طوفانية وعواصف رعدية وتساقط كثيف للبرد ورياح قد تلامس 85 كم في الساعة اعتباراً من مساء الخميس وصباح يوم الجمعة.

طقس يوم الاثنين مشمس مع غبار في الجو وارتفاع بدرجات الحرارة، يستقر يوم الثلاثاء لتعود وتشتد درجات الحرارة ارتفاعاً نحو 28 درجة، بحيث تعاود انخفاضها بمعدّل 7 درجات مئوية مساء الخميس، مع اقتراب المنخفض العاصف من لبنان.

الحرارة على الساحل: 25 نهاراً و 17 ليلا

في البقاع: 25 نهاراً و 12 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 22 نهاراً و 11 درجات ليلاً

على الجبال 2000 متر: 17 نهاراً و 6 ليلاً،

الرطوبة: 45%

الرياح: شمالية غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 15 كم في الساعة

الضغط الجوّي:1010