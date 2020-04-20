"عاد من الموت".. طبيب لبناني يروي تجربته مع كورونا في بلجيكا

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بعدما نجا من كوفيد-19 وخرج من العناية المركزة حيث أمضى 3 أسابيع في غيبوبة، تحدث طبيب المسالك البولية البلجيكي من أصل لبناني انطوان ساسين عن تجربته.

وقال ساسين من غرفته في مستشفى "دلتا شيريك" في بروكسل، حيث كان يعمل، "كنت أرى نهايتي... اعتقدت أنني سأموت ولن أعود للحياة أبدا".

وشخّص الأطباء إصابة ساسين (58 عاما) وفريقه في المستشفى وأدخلوه وحدة العناية المركزة عندما ساءت حالته.

وكان ساسين في غيبوبة طبيا، لكنه يقول إنه كان مدركا لرغبته في مكافحة المرض وإنه كانت لديه أيضا رؤى لوالده الراحل.

وقال ساسين، الذي وصف التجربة بأنها "لا تصدق" وخرج من العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، "رأيت والدي الذي توفي قبل 4 سنوات. وتحدثت معه".

وأضاف "شعرت ببالغ السعادة عندما استيقظت ورأيت وجوه أصدقائي. كان شعورا لا يوصف".

ويتطلع ساسين الآن إلى معانقة أفراد أسرته التي لم يرها منذ تشخيص حالته وأن يقضي فترة النقاهة في المنزل.

يُشار إلى ان الطبيب ساسين هو من مواليد مدينة طرابلس، وتلقى تعليمه في مدرسة الفرير.

وسجلت بلجيكا 38496 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منها 5683 حالة وفاة.