عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2020

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النهار: رغيف اللبنانيين معلّق... قبل أن تنفجر الأزمة؟
الديار: المعارضة تتـحضر «لـسـاعة الصـفـر» : اسـقـاط الحكومة في الشارع
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ارتفاع «جنوني» للدولار ينذر بثورة الجياع... واتصال بين دياب وسلامة للتدخل
الأنباء الكويتية: لبنان يقلّص ساعات الحظر.. وعداد «كورونا» شبه مستقر
مؤشرات تصعيد سياسية وتحذير «مستقبلي» من موجة غضب
الشرق الأوسط: تراجع إصابات «كوفيد ـ 19» يبشّر بقرب تخفيف الإجراءات في لبنان
وزير الصحة يحدد 10 مايو موعداً لتقديم الأجوبة