عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 نيسان 2020

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النهار: رغيف اللبنانيين معلّق... قبل أن تنفجر الأزمة؟

الديار: المعارضة تتـحضر «لـسـاعة الصـفـر» : اسـقـاط الحكومة في الشارع

جلـسـة تشـريعيـة حامـيـة غـداً في الاونسكو... ما هو مـوقـف الرئيـس بـري ؟

ارتفاع «جنوني» للدولار ينذر بثورة الجياع... واتصال بين دياب وسلامة للتدخل



الأنباء الكويتية: لبنان يقلّص ساعات الحظر.. وعداد «كورونا» شبه مستقر

مؤشرات تصعيد سياسية وتحذير «مستقبلي» من موجة غضب

الشرق الأوسط: تراجع إصابات «كوفيد ـ 19» يبشّر بقرب تخفيف الإجراءات في لبنان

وزير الصحة يحدد 10 مايو موعداً لتقديم الأجوبة