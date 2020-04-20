living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

7 سنوات على خطف مطرانين .. لقد هُزمنا

20
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حبيب افرام-

نعتذر منكما، أيها المطرانين الأرثوذكسيين السرياني يوحنا إبراهيم والرومي بولس اليازجي، الأيقونتين المشرقيتين، فها نحن، بعد سبع سنوات على خطفكما، نعترف بذل وانكسار، اننا لا نعلم ولو حقيقة واحدة عن مصيركما.


خدعونا، كلهم، الزعماء الحكومات الدول الأجهزة الأحزاب، وعدونا بالمتابعة بالاهتمام، لكن، مثل السحر، مثل الأكذوبة، لا شيء.سر من اسرار الشرق الدفينة.


نحن في خارطة القوى لسنا قضية، ولا ملفا، ولا حاجة استراتيجية، ولا نفط تحتنا، ولا رماح في أيدينا، مبادؤنا وحضورنا ودورنا لا معنى لها في حسابات الدول.


لا اعدناكما بطلين مكرمين محررين من أيدي من تجرأ على المس بطهر ثوبكما، ببريق رسالتكما، ولا حتى شهيدين مصلوبين على خشبة الحق كما السيد الذي وهبتما العمر له.


لقد هزمنا. آه كم هزمنا،ليس فقط بكما، بل بكل ما ترمزان له، وبكل أحلامنا ونضالنا والتاريخ.


لقد ذبح شعبنا اكثر، اضطهد، أبيد من جديد، دمرت كنائسه والأديرة، هجرت قراه وأحرقت، أمام اعين عالم بلا ضمير، المسيحية المشرقية تجف، تموت رويدا رويدا، نغلق صفحة حضارة وجذور وهويات.


اوطاننا تخذلنا، لا حريات لا مساواة لا مواطنة لا حقوق إنسان لا اعتراف بالتنوع وبالتعدد، وفوق هذا أصوليات وارهاب وتكفير ورفض لكل آخر، بل اكثر سقوط الدول والحدود وحروب أهلية واحتلالات ونفوذ اجنبي وساحات قتال. لا أفق لا ضوء لا أمل.


ثم جاء الوباء هذا العام ليحرمنا حتى من احياء ذكرى تضامن معكما، وحشد أحبة في مهرجان وفاء اننا لن ننسى.


وها نحن في زمن القيامة، رجاؤنا الوحيد الباقي أعجوبة منه، هو القادر على كل شيء، ومنا ان يبقى عندنا ولو ذرة إيمان.

 

رئيس الرابطة السريانية أمين عام اللقاء المشرقي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout