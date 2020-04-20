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هزة ارضية جديدة قرب شواطئ اللاذقية

20
APRIL
2020
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أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيله هزة أرضية شدتها 3 درجات على مقياس ريختر قرب شاطئ مدينة اللاذقية.

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء، أوضح المركز الوطني للزلازل ان الهزة الأرضية وقعت عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر في امام الساعة 1:48قبل فجر اليوم بالتوقيت المحلي.

 

وأضاف المركز انه حدد مركز الهزة الارضية على مسافة 33 كيلومتراً عن شاطئ مدينة اللاذقية.

 

وقد شهدت الجغرافيا السورية خلال الأيام الأخيرة، وتحديداً مناطق شمال غرب ساحل المتوسط، مجموعة من الهزات الأرضية المتتالية وصل عددها لـ 15 هزة خلال الايام السابقة، وشعر ببعضها سكان المناطق الساحلية وكانت ملحوظة أيضاً لدى القرى المرتفعة قليلاً عن سطح البحر وعلى اثر ذلك انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن قرب وقوع زلزال مدمر في سوريا.

 

وقد أطلقت الهزات التي وقعت مؤخرا موجة من الشائعات والتكهنات حول قرب وقوع زلزال مدمر وخاصة بعد الحركة الأرضية غير الإعتيادية والتي دفعت البعض للخروج من منازلهم بعد وقوع هزة شعر بها سكان المنطقتين الوسطى والساحلية السوريتين وذلك خوفاً من هزات أكثر قوة، فيما لجأ آخرون لتغيير ديكورات منازلهم وخاصة قطع الأثاث القريبة من أفراد الأسرة والقابل للسقوط كالزجاج والتحف.

 

من جهته، نفى المركز السوري الوطني للزلازل الشائعات التي يتداولها هذه الأيام عن قرب وقوع زلزال مدمر على السواحل السورية.

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