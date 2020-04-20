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ظريف في دمشق

20
APRIL
2020
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يقوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، بزيارة الى دمشق، يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، وستركز المباحثات على الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول ضامني مسار أستانا.

 

وقال مصدر دبلوماسي أجنبي في دمشق لـ”الوطن”، إن الزيارة تهدف إلى “التشاور مع المسؤولين السوريين قبل الاجتماع المقرر لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا ، إيران وتركيا) الأربعاء المقبل”.

 

وأوضح أن اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا سيعقد “عبر الفيديو” عن بعد.

 

بدورها ذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان لها نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية “إرنا”، أن “جواد ظريف سيزور دمشق الإثنين ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم لبحث أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية والحرب على الإرهاب”.

 

وأشارت الوكالة في خبرها إلى أن ثماني دول بينهم إيران وسورية، كانت طلبت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ممارسة الضغط على واشنطن لرفع إجراءاتها القسرية أحادية الجانب ضدها والتي تعيق جهود مكافحة فيروس “كورونا”.

الوطن السورية
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