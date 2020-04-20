لجنة "متابعة ثورية" بعضوية ريفي

A + A -

عادت "الانشطة الثورية" الى ساحات طرابلس وأسواقها، وشكلت في المدينة «لجنة المتابعة لانقاذ الفيحاء»، بعضوية الوزير السابق اشرف ريفي ونقباء الاطباء والمحامين والمهندسين وسائر المهن الحرة. أما في بيروت فسمح للمتاجر الصغيرة في الاحياء الشعبية بفتح ابوابها، واصدر وزير الداخلية محمد فهمي قرارا بتقليص مدة حظر التجول، بحيث تبدأ من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة وحتى الساعة الخامسة صباحا بدلا من السادسة، وذلك مع استقرار البيانات الخاصة بفيروس كورونا، حيث أشار بيان وزارة الصحة الى إصابتين جديدتين فقط بحيث اصبح المجموع 674 والوفيات كما هي 21 وفاة.