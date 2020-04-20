بالصورة: مريم البسام تقصف جبهة ديما جمالي: وين عايشة؟؟!

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ردت الاعلامية مريم البسام على النائبة ديما جمالي مستهزئة بها على تويتر فائلة:

"ديما ، ديما .. بنترجاكي خففي حجم الخسائر عالمستقبل وعالبلد. ليكي الثلاثاء ما في شي بالاونيسكو وما تنزلي عالجلسة. هول بس عاملين تظاهرة مش محرزة. بس وين عايشة اذا فيك تعملي شير لوكيشن!!! يلعن ابو الكورونا"

وكانت جمالي قد فالت بتغريدتها:

"#السياسة تضرب السياحة. لم يشهد #لبنان في تاريخه تدهوراً في القطاع الفندقي مثل هذا. وبدأنا نسمع عن إقفال فنادق وصرف عمالها نتيجة تراكم الخسائر، علماً ان هذا القطاع يؤمن 150 الف فرصة عمل. ما الفائدة من تصغير حجم الاقتصاد، ومن سيؤمن فرص عمل للمصروفين؟ تحمل المسؤولية واجب... فتفضلوا!"