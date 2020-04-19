وزيرة العدل: إلى كل من ينتقد الحكومة... تفضلوا ساعدونا

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توجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم في حديث تلفزيوني إلى "كل من ينتقد الحكومة أن يتقدم بحلول"، وقالت: "غرقنا بالحروب والطائفية والكيدية والديون، وتفضلوا وساعدونا بالنهوض بالبلد".



وتمنت على المواطنين "المراقبة والمحاسبة بإيجابية، وأن لا يسمحوا للسياسيين، أن يجروهم إلى حيث يريدون هم، ومصالح السياسيين لا تخدم جوع المواطنين وأوجاعهم"، وقالت: "أنا أثق بهذا الشعب، الذي صنع الثورة وهو لن يخذلني".



وقالت: "العفو العام هو مسألة قانونية، يجب أن تقر في مجلس النواب، وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار شؤونا إنسانية واجتماعية، مع احترام معايير لا تؤدي إلى العفو، عن قضايا الفساد والإرهاب".



أضافت: "العفو الخاص هو من صلاحية رئيس الجمهورية، أعددنا جداول تأخذ بعين الاعتبار معايير إنسانية، وأرسلتها إلى لجنة العفو، وحولتها إلى قوى الأمن الداخلي، ويبقى قرار العفو الخاص بيد رئيس الجمهورية وحده".



وأعلنت أنه "سوف تصدر مراسيم تعيين الناجحين في مباراة الكتاب العدل، منذ أكثر من سنة وشهرين، في الأسبوع المقبل، وهذا حقهم".