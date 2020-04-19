اللواء نديم لطيف يكشف حقائق من الدفاتر العتيقة!

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نشر اللواء نديم لطيف تعليقا عبر حسابه الخاص على فيسبوك جاء فيه:

"أيضاً من الدفاتر العتيقة:

1-كتبت في 8-1-1998 :" في مكالمة مع العماد عون في فرنسا قال لي من جملة ما قال إنه عندما كان لا يزال في السفارة الفرنسية في لبنان أرسل له وليد جنبلاط مع السفير آلا هديّة كناية عن كتاب ذيّل بعبارة بالفرنسية مآلها * جنرال إنك كنت على حق و كل الآخرين كانوا صفراّ*.

2- أثناء وجودي في القصر الجمهوري بتاريخ 9-12-1989 أسمعني الصحافي الفرنسي آلان مينارغ تسجيلاً قال له فيه وليد جنبلاط إن العماد عون هو رجل آدمي و نظيف الكف و منسجم مع ذاته."