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مقدمة نشرة اخبار ال OTV - الأحد 19 نيسان 2020





الآن واكثر من اي وقت مضى نحن بحاجة الى التكاتف .



من نحن ؟



نحن اللبنانيون المؤمنون بقيام الدولة مهما قست الايام



نحن الذين رفعنا النضال السلمي سنين طويلة دفاعا عن هذا الوطن العظيم



نحن من رفضنا الاستسلام لمنطق اذلالنا بلقمة عيشنا



نحن من حذرنا منذ بزوغ السياسات الاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي ، حذرنا من خطورتها وكارثية المشروع المنضوي بين سطورها ، والمترجم في ممارستها



نحن من نرفض اليوم ويشكل قاطع اتهامنا بالفساد وتحميلنا مسؤولية كوارث ثلاثين عاما من المحاصصة وتقاسم المغانم .



ما ارهبها مقاربة المفتعل المسؤول لشؤوننا الداخلية ، وما احقره تنصلّهم مما اقترفت ايديهم ، وما افظعه تكتلهم بجبهة سياسية واحدة بوجه رئيس البلاد متخفين حينا بثوب معارضة وديعة للحكومة ، وحينا بعباءة الاوضاع المعيشية المتردية اصلا بفعل ما افتعلته ايديهم الملطخة بالارتهان الى الخارج حتى تحولوا الى ادوات صغيرة باعترافهم .



الجبهة تلك التي ارتسمت معالمها مع تولي وليد جنبلاط إشعال الفتيل، وسعيه إلى استدراج سمير جعجع، ليست سوى تجمع المتضررين من السياسات الاصلاحية والخائفين من محاسبة أتية حتما آتية ، فالانهيار لن يمر من دون عقاب لمّح اليه حسان دياب في اشارته لاسترداد الاموال المنهوبة وقد سبقه في اكثر من مناسبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



وبالتزامن مع تطور المواقف المحلية وارتفاع منسوب التوتر السياسي تراقب مصادر مطلعة عن كثب المسار المالي والخطة الاقتصادية التي ستخرج بها الحكومة والتي بقيت عبارة عن عناوين عريضة ، مشددة على ان أملاك الدولة هي للشعب اللبناني واستثمارهذه الاصول واجب لإعادة تكوين ثروة الدولة وليس فقط لتسديد ديون المصارف، علما ان المعلومات المتوافرة تشير ان الخطة الاقتصاديةوالمالية المرتقبة لن تلحظ اي بيع لهذه الاصول وكل ما في الامر ان اقتراحات قدمت بهذا الخصوص ولم تلق ردّا ايجابيا .



وفي السياق يسأل مراقبون لماذا لا يعود المعنيون الى ورقة بعبدا الاقتصادية التي شكلت منطلقا للحلّ خصوصا ان كل المعنيين شاركوا في صياغتها وابدوا ارتياحهم لمندرجاتها .



وكما في السياسة والاقتصاد ، كءلك في الصحة، تبرز نواة جبهة بوجه اجراءات التعبئة المستمرة، تحت عناوين ابرزها انخفاض الارقام واستقرارها عند معدلات متدنية، حتى ان البعض ذهب باتجاه ربط تمديد التعبئة بإعادة اطلاق الحراك وكأن هدف التعبئة كان الثورة وليس صحة الناس ‏ الذين وبعدد لا بأس منهم وفي مناطق لبنانية باتت معروفة دأبوا على تجاوز الاجراءات من دون حسيب او رقيب ، علما اننا لا نزال وحتى اليوم في دائرة الخطر ولم نتجاوز القطوع الاسود نهائيا واكبر دليل اعلان مستشفى بيروت الحكومي تسجيل 5 اصابات جديدة من عائلة واحدة ، فيا ايها اللبنانيين ورأفة بصحتكم التزموا الاجراءات وتفادوا الاحتكاك حتى اشعار اخر متوقع ما بعد 10 ايار