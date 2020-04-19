مستشفى الحريري: تسجيل 5 إصابات من عائلة واحدة بفيروس كورونا وشفاء 3 حالات ووجود إصابة واحدة وضعها حرج

A + A -

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، تسجيل 5 إصابات من عائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد Covid-19، وشفاء 3 حالات، ووجود إصابة واحدة وضعها حرج.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، والذي وردت فيه التفاصيل الآتية:

- أجرى المستشفى 227 فحصا مخبريا: سجلت 5 إصابات من عائلة واحدة، وأتت النتائج الأخرى سلبية.

- وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 26 إصابة.

- تم استقبال 13 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.



- تماثلت 3 حالات للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض.

- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 102 حالة شفاء.

- إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة".