living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابي رميا: في جلسة مجلس النواب المقبلة لن نقوم بالتشريع على اسس شعبوية انتخابية‎

19
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا ان "جبيل ‏استطاعت الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بفضل اولا وعي الجبيليين والتزامهم التدابير الوقائية، وثانيا لان رعاة الملف الصحي تحملوا مسؤولياتهم واتخذوا القرارات السليمة".
‏وعن جلسة مجلس النواب المقبلة، شرح ابي رميا انها "تتضمن اقتراحات قوانين عديدة تهدف الى الحدّ من وطأة الازمة المعيشية على الناس وإلى مكافحة الفساد كان قد تقدم بها تكتل لبنان القوي". وآمل ابي رميا "أن تقرّ بالمجلس النيابي، فنكون بذلك حقيقة نساهم في تخفيف وجع الناس ومكافحة الفساد".
وشدد ‏ابي رميا قائلا: "لن نقوم بالتشريع على اسس شعبوية انتخابية، ونحن بصدد البحث ودراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو.
ولدينا ثوابت لاسيما في ما يتعلق بجرائم القتل والإعتداء على العسكريين والجيش، وهذا الموضوع خط احمر لدينا ولن نتساهل به".
‏وفي النهاية، وجه ابي رميا نداء للقوى السياسية التي بدأت منذ قرابة اسبوع بالهجوم على الحكومة من باب المزايدات الشعبية، قائلا: "الوقت ليس مؤاتيا لهذه المماحكات، بل المطلوب التضامن ودعم الحكومة لاستنهاض الدورة الاقتصادية والمالية عبر خطة اقتصادية شاملة تنقل الاقتصاد من ريعي إلى منتج".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout