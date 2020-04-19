ابي رميا: في جلسة مجلس النواب المقبلة لن نقوم بالتشريع على اسس شعبوية انتخابية‎

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لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا ان "جبيل ‏استطاعت الحدّ من انتشار فيروس كورونا، وذلك بفضل اولا وعي الجبيليين والتزامهم التدابير الوقائية، وثانيا لان رعاة الملف الصحي تحملوا مسؤولياتهم واتخذوا القرارات السليمة".

‏وعن جلسة مجلس النواب المقبلة، شرح ابي رميا انها "تتضمن اقتراحات قوانين عديدة تهدف الى الحدّ من وطأة الازمة المعيشية على الناس وإلى مكافحة الفساد كان قد تقدم بها تكتل لبنان القوي". وآمل ابي رميا "أن تقرّ بالمجلس النيابي، فنكون بذلك حقيقة نساهم في تخفيف وجع الناس ومكافحة الفساد".

وشدد ‏ابي رميا قائلا: "لن نقوم بالتشريع على اسس شعبوية انتخابية، ونحن بصدد البحث ودراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو.

ولدينا ثوابت لاسيما في ما يتعلق بجرائم القتل والإعتداء على العسكريين والجيش، وهذا الموضوع خط احمر لدينا ولن نتساهل به".

‏وفي النهاية، وجه ابي رميا نداء للقوى السياسية التي بدأت منذ قرابة اسبوع بالهجوم على الحكومة من باب المزايدات الشعبية، قائلا: "الوقت ليس مؤاتيا لهذه المماحكات، بل المطلوب التضامن ودعم الحكومة لاستنهاض الدورة الاقتصادية والمالية عبر خطة اقتصادية شاملة تنقل الاقتصاد من ريعي إلى منتج".