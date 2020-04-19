قوى الامن: العثور على جثة امرأة ودعوة للتعرف اليها

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ 13/4/2020، عثر في إحدى قنوات جر المياه في محلة سهل بر الياس/طريق معمل النفايات، على جثة امرأة في العقد الرابع من العمر، ذات بشرة بيضاء، وقد جرى لفها بغطاء من الصوف.

نقلت الجثة الى براد مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي.

لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويها وأقاربها، أو ممن يعرف عنها أو عنهم شيئا، الحضور إلى المستشفى المذكور، أو الاتصال بفصيلة رياق في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 901896/08 تمهيدا لتسليمهم الجثة" .