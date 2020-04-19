حمدان: الرئيس الحريري لا يتماشى مع الكانتونجية الثنائية جعجع-جنبلاط‎

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي مايلي :

ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من التحليلات التهويلية وبعض التصريحات التخويفية ودسٌ لسُّمِ في العسل.

تقديرنا واملنا بواقع الحال الخطير، ان دولة الرئيس سعد الحريري لايتماشى ولا يقود ولاينقاد للكانتونجية ثنائية جعجع - جنبلاط، لان تاريخهم يشهد ويلي تربى على الادارة المدنية والضمان الاجتماعي غب الطلب للسرقة واللهط والشفط مابيتغير على كبر، و "تاريخ الانسان مستقبله".

أما دولة الرئيس سعد الحريري فهو من خامة مختلفة تماما وهو ينتمي دائما الى ماكان يقوله دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري "مافي حدا اكبر من وطنه"، وهيدا لب الموضوع، مع التأكيد ان الرئيس الحريري همه الاساسي بعد عودته الى الوطن اطعام الجوعانين والمعترين في الواقع السني متل ما كل الأوادم عم يطعموا الفقراء بطوائفهم ومذاهبهم وماحدا اكبر من بلدو.

والكورونا الى زوال والقيامة آتية لامحال وعندئذٍ يكرم المرء او يهان.