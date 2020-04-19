اقفال الساعة ٨ مساء: ما هي المؤسسات المعنية؟

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اصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مذكرة عدل بموجبها توقيت حظر التجوال، ليصبح من الثامنة مساء بدل السابعة، كما عدل توقيت الفتح والأقفال للمؤسسات المستثناة من التعبئة العامة.

والمؤسسات التي يُسمح لها أن تفتح من الساعة الخامسة فجراً حتى الساعة الثامنة مساءً بموجب التعميم هي:

- السوبر ماركت والميني ماركت.

- محلات الألبان والاجبان.

- الخضار والفاكهة.

- ملحمة ومسمكة ودواجن.

مع التقيد بالشروط الصحية واجراءات الوقاية والسلامة العامة مع تنظيم ادوار الزبائن لتفادي الاكتظاظ في الداخل والخارج والمحافظة على مسافات كافية بين الزبائن داخل المحل على صناديق الدفع.

- الحلويات والباتيسري.

- الكرواسان والمعجنات وبائعي الفول.

- المحامص والمطاحن.

- بيع مياه.

- مطاعم ومحلات بيع المأكولات الجاهزة والوجبات السريعة.

مع التقيد بالشروط الصحية وابقاء الابواب مقفلة واقفال الصالات، يسمح بخدمة التوصيل المجاني (دليفري) فقط.