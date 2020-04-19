التيار في قرطبا: كلام فارس سعيد تنفيذ لمخطط خارجي بدأ يلوح في الافق

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بيان صادر عن هيئة قرطبا في التيار الوطني الحر:

كنا كتيار وطني حر في قرطبا قد اخذنا على عاتقنا، ان لا ندخل بالمهاترات الضيقة، والرد على كوابيس شخص قد هرب النوم من عينيه، بسبب فقدان دوره ففقد صوابه وانبرى يطلق التغريدة تلو التغريدة على مدار النهار.

ولأن وتيرة تغريدات السيد فارس سعيد الاخيرة قد تخطت المعدلات الطبيعية في تكراره نفس الموضوع بما يتعلق برئاسة الجمهورية، واتهام الرئيس بتنفيذ اجندة لحزب الله، شركائنا بالوطن، ارتأينا ان نطلع الرأي العام القرطباوي اولا واللبناني ثانيا، ان ما يطلقه السيد سعيد مؤخرا، يندرج في اطار خطة عمل منظمة، تلقاها فريقه السياسي من احدى السفارات.

لذا نحذر السيد فارس من ان الاوهام و"الارق" شيء، فيما اللعب بالسلم الاهلي شيء اخر، ولسنا بصدد نصيحته شخصيا، لكننا ضنينون على اهلنا ومجتمعنا لعدم الدخول في رهان فاشل مرة اخرى بناء على معطيات دول لها مصالحها، ويدفع ثمنها اهلنا الطيبون، ولا نريد ان نذكر ان ما نعيشه حاليا هو بسبب تعدد الرهانات الخاسرة للسيد سعيد وفريقه والتي ما زال المواطن اللبناني يدفع ثمنها من دمه وماله وكرامته.

"ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء"