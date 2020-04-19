الإمتحانات الرسمية قائمة!

A + A -

شدد رئيس دائرة التعليم الاساسي في وزارة التربية هادي زلزلي في حديث لـقناة "الجديد" على أن "الامتحانات الرسمية قائمة وسيتم تحديد موعدها بعد الانتهاء من ازمة كورونا واي سيناريو سيتخذ سيراعي سلامة التلامذة واهاليهم".

وأوضح أن "بعد أزمة كورونا سيكون هناك مرحلة للتعويض عن التعطيل ويدرس موضوع تقليص المنهج كي لا يكون هناك ارهاق للطلاب"، لافتاً الى "أننا نحتاج الى فترة تمتد بين 50 و55 يوماً للتعويض عن التعطيل الذي حصل في المدارس والتعليم عن بعد ليس بديلاً عن التعليم داخل المدرسة وهو فقط لابقاء التلامذة في جو التدريس".

واعتبر أن "تهديد التلامذة بسبب الاقساط امرٌ غير تربوي ويجب ان يتم التقدم بشكوى الى وزارة التربية في حال حصول ذلك".