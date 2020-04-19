تيليتون لجمع التبرعات للعائلات المحتاجة من تنظيم هيئة قضاء بعبدا اليوم

A + A -

استكمالا" لحملة جمع التبرعات التي اطلقتها بداية الاسبوع تحت شعار سوى منعمل الفرق وما منخلي حدا محتاج، تنظم هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر تيليتون ببث مباشر عبر صفحة هيئة القضاء على فايسبوك اليوم الأحد الساعة الخامسة مساء". يتضمن التيليتون ضيوفاً من كافة المجالات التربوية والطبية والإقتصادية والسياسية والبلدية للحديث عن المرحلة الصعبة في ظل تفشي مرض الكورونا.

للمشاركة في التيليتون وللتبرع الرجاء الاتصال على الأرقام التالية:

المنسق بشارة أبي جرجس 03682161

أمين السر جاد دعيبس 03689022