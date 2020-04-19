عناوين الصحف ليوم الأحد 19 نيسان 2020

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النهار: المعارضة تتحضّر واختبار بارز في الجلسة النيابيّة... بري أيضاً يشنّ هجوماً على الحكومة



الديار: «تصفية حسابات» سياسية فوق «جثة» الدولة المتهالكة تنذر بمواجهة «كارثية»

غياب الاستراتيجية والخلاف على «الفحص السريع» يدخلان «التعبئة» بالمجهول

«العفو» «قنبلة» الجلسة التشريعية... دياب يطمئن لكن «الودائع تبخرت في الحكومات السابقة»؟

الأنباء الكويتية: حكومة دياب تمدد لنفسها فترة السماح.. والمعارضة تستعد لمنعها



الشرق الأوسط: «كورونا» يقلق روسيا... ويعمّق الانقسام الأميركي

السعودية تعزل حيين في الأحساء... وتركيا تسجّل أعلى إصابات بالشرق الأوسط