غبار خفيف الثلاثاء وتحذير من انهيارات ثلجية الأربعاء

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حذرت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، في نشرتها المسائية، من حدوث بعض الانهيارات الثلجية، يوم الأربعاء المقبل، وسط طقس قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة "والتي تتخطى معدلاتها الموسمية خاصة في المناطق الجبلية والداخلية".

أما بالنسبة لتوقعات المصلحة بالنسبة لطقس الأيام الثلاثة المقبلة، فجاء في النشرة:

"الحالة العامة:

طقس ربيعي دافئ نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الأحد: غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية، كما تنشط الرياح أحيانا.

- الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا خاصة في الجنوب.

- الثلاثاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض طقيف بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تستمر بالارتفاع على الجبال والداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا، ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في ألاجواء خاصة في جنوب البلاد.