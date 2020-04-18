تهميش الطائفة الأرثوذكسية يغلب على قداس الفصح في عكار والمطران منصور يثني على مواقف النائب درغام وجرأته وشهامته

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تطرق ميتروبوليت عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران باسيليوس منصور، خلال قداس الفصح في دار مطرانية عكار في الشيخ طابا بمشاركة النائب أسعد درغام وعدد من المؤمننين في الباحة الخارجية التزاما بالتعبئة العامة والمحافظة على السلامة. الى الظلم اللاحق بأبناء الطائفة الأرثوذكسية التأسيسية في هذا البلد الذين يشعرون في هذه الأيام بأنهم مغبونون وأن حقوقهم تسلب، مؤكدا أننا نصبر وفقدنا الكثير بهدف حماية البلد، ولكن المطلوب المحافظة على عزتنا وكرامتنا، كي لا نضطر الى المعاملة بالمثل وهذا ليس من قيمنا ولا من شيمنا.



وأثنى المطران منصور على مواقف النائب درغام، موجها له التحية باسم كل أبناء الطائفة في عكار على جرأته وشهامته ومواقفه في المطالبة بالانصاف وعدم الشعور بالغبن وفقدان الحقوق، مؤكدا أن الأرثوذكسي أينما وجد هو أم الصبي ليس للتملك بل للخدمة سمعا وطاعة لأقوال السيد المسيح، الذي جاء ليشفي ويعطي، ويخدم، وليقيم من بين الأموات".



وتوجه للنائب درغام بالقول: "ان للحق رجالاته ومواقفه، وأنت لم تطالب لأبناء عكار بل لكل الأرثوذكسيين المغبونين، ونحن كأباء الكنيسة لا نعتبر أن البلد الذي نوجد فيه يخصنا ونأخذ حقوقنا من الآخرين وعلى حسابهم بل على العكس نحن نريد سلامة البلد ولو ذهبت بعض حقوقنا، ولكن ما نسمعه هذه الأيام ليس فقط أخذ الحقوق بل هناك من يسعى لاستعبادنا، ونحن ندعوهم للعودة الى التاريخ الذي يؤكد أننا أصحاب حق لا ندخل في الفساد، والدليل عدم وجود أي قطب أورثوذكسي شريك في هذا الأمر، لأننا أبناء القيامة وأبناء الفكر الأرثوذكسي القائم على الخدمة وليس التملك".



وأمل درغام "أن يكون عيد القيامة المجيد محطة تأمل وصلاة من أجل انقاذ البلد من أزماته المستفحلة، مؤكدا أننا اليوم نضم صوتنا الى صوت سيادة المطران، لأن ما نريده هو تحقيق العدالة، وكما نقف الى جانب كل طائفة تشعر بالغبن يجب أن يقف الجميع الى جانب مطلبنا المحق".



وأضاف: "لقد تربينا على العطاء والمطالبة الجريئة لتحقيق العدالة ونحن نرفض تهميشنا، ونؤكد أننا ببركة المطارنة وزملائنا النواب سنطالب بانصافنا لأننا شركاء في الطائفة المسيحية وفي الوطن".