النائب السابق أمل ابو زيد في ذكرى مجزرة قانا: ١٨ نيسان تاريخ لا يُنسى

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غرّد النائب السابق أمل ابو زيد في ذكرى مجزرة قانا فقال:

" ١٨ نيسان تاريخ لا يُنسى

إنه ذكرى مجزرة قانا التي ارتكبتها اسرائيل عام ١٩٩٦ بتخطيها كل المواثيق الدولية وقصفها موقع قوات حفظ السلام الدولية( اليونيفيل) حيث استشهد يومها اهلنا الذين لجأوا الى اليونيفيل طلباً للحماية من القصف الاسرائيلي العدواني .

العدوانية الاسرائيلية ماتزال مستمرة وتخرق بشكل فاضح سيادتنا جواً وبحراً وبراً ، وطمعها بثروتنا النفطية والمائية يجب ان يكون حافزاً لنا جميعاً لكي نوحّد صفوفنا ونقف الى جانب الدولة اللبنانية ، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان بدل القيام بمحاولات شق الصفوف".