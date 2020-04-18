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تعاون ناجح بين جامعة الروح القدس ومستشفى سيدة المعونات الجامعي وشركة Technica International لتصنيع جهاز تنفس اصطناعي

18
APRIL
2020
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أعلنت جامعة الروح القدس – الكسليك، بالشراكة مع مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل عن النجاح في الانتهاء من عملية تصنيع جهاز تنفسي اصطناعي يحترم المعايير الدولية ويمتثل للمواصفات الهندسية والطبية، وذلك لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا. وتم إطلاق هذا الجهاز في قسم العناية الفائقة في المستشفى وجرى الشرح عن كيفية تصنيعه وعمله وفعاليته.
في هذه الأوقات العصيبة، يُسبب فيروس كورونا شحّاً في المستلزمات والمعدات الطبية في المستشفيات اللبنانية. علماً أنّ الحالات الحرجة تتطلب توفير دعم هوائي للجهاز التنفسي، ولكنّ عدد أجهزة التنفس الاصطناعي يبقى محدوداً في المستشفيات الخاصة والحكومية في لبنان. وانطلاقاً مما سبق، تعاونت كليتا الهندسة والطب في جامعة الروح القدس - الكسليك مع مستشفى سيدة المعونات الجامعي وشركة Technica International SAL لإطلاق جهاز تنفسي سهل وبسيط (AmbuVent).
هذا وقد عمد كل من رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم ورئيس مستشفى سيدة المعونات الجامعي الأب وسام الخوري ومكتب نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وشركة Technica International ، ممثلة برئيسها الأستاذ انطوان حداد على دعم تصميم هذا الجهاز وتأمين الميزانية المطلوبة لجهة التنفيذ والاختبار. ويكمن الهدف الأساسي لهذا المشروع في مساعدة المجتمع اللبناني لتخطي هذا الفيروس الذي يهدد حياتنا.
يتميز التصميم المطروح بكونه منتج محلي وسهل التصنيع، وقادر أن ينقذ حياة إنسان، ويقدّم حلّاً متكاملًا إذ يغطي جميع الجوانب الصحية والتقنية. وجرى مؤخرًا وضع النموذج قيد الاختبار في مستشفى سيدة المعونات الجامعي تحت إشراف الدكتور بيار إده، المسؤول عن قسم العناية الفائقة في المستشفى، وقد تكلل الاختبار بالنجاح. وهو من تصميم جامعة الروح القدس ومستشفى سيدة المعونات الجامعي وشركةTechnica International التي قامت بتصنيعه أيضًا.
وتجدر الإشارة إلى أنّه جرى استيفاء متطلبات النظام الطبي الأساسي لهذا الجهاز في ظل توافقها مع معايير مشروع ليبنور (Libnor) حيث تمت إضافة منصة إلكترونية، متطورة وحديثة، إلى نظام الجهاز من أجل مراقبة أوضاع التشغيل والتحكم بها.

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