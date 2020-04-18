living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه هي مراكز الحجر الصحي الـ43 التي يمكنها ان تستقبل الاشخاص المصابين بكورونا

18
APRIL
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أعطت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا موافقة أولية على ٤٣ مركزًا للحجر الصحي حتى اللحظة. هذه المراكز يمكنها ان تستقبل الاشخاص المصابين بكورونا الذين لا يحتاجون للعلاج في المستشفيات لأن عوارضهم خفيفة، أو لا عوارض لديهم، ولا يستطيعون حجر أنفسهم في منازلهم إذا لا غرفة خاصّة بهم.

وتتوزع المراكز الـ٤٣ على الشكل التالي:

قضاء عكار:

1-مسشتفى زكريا - برج العرب
2- مطعم وموتيل الصياد-  بينو
3-مركز د. عبدالله خوري - رحبة
4-مجمع العزيز - فنيدق
5- فندق غراسياس - عدبل
6- بنغالو فيلاج – القبيات
7- مشروع سياحة جبلنا- القبيات
8- غرانيروفيردي – القبيات
9-غرين هيلز - القبيات
10-موتيل فنيدق - القموعة

قضاء طرابلس:

11-اوتيل كواليتي ان -طرابلس

 

قضاء الكورة:

12-أوتيل الكورة ريزيدانس - بطرام

قضاء بعلبك:

 
13-دار المسنين الخيري – حربتا
14-رافايل فيلاج – رأس بعلبك
15-ميزون داكوي – القاع
16-القاع كاونتري لودج – القاع
17-مركز عرسال الصحي - عرسال

قضاء جبيل:
18-دير مار منطانيوس - فتري
19و20- -مركزان بمنطقة، هنّي عبارة عن مساكن - قرطبا
21- فندق الريفولي - قرطبا
22- منتجع لوناسول - حالات
23- مستشفى مار مخايل – عمشيت
24-مُجمّع سان انطوان السياحي - عمشيت
25-مبنى تابع للبلدية - بلاط
26-دورمز إلى جانب جامعة الـlau - بلاط
27-بيت الكاهن - معاد
28-ميتم دون بوسكو - الحصون

قضاء المتن:
29- المستشفى اللبناني الكندي - سن الفيل

قضاء زحلة:
30-اوتيل غاردا - زحلة
31- دير مار فرنسيس - زحلة
32-جمعية مار منصور دو بول فرع المخلص - الفرزل

قضاء عاليه:
33- المركز الصحي- شرتون
34-مركز سانتا ماريا\مار شربل - الكحالة
35-فندق هايلاند وايت اوتيل - عاليه
36-فندق سيتي سويت - عاليه
37-فندق ريزيدانس سويت - سوق الغرب
38-فندق سبأ – بحمدون

قضاء الشوف:
39-مركز دميت الحرشي – دميت

قضاء صور:
40-مستشفى النجدة الشعبية - العباسية
41-مستشفى قانا الحكومي - قانا
42-أوتيل علما فاردي – علما الشعب

قضاء بنت جبيل:
43-مركز العناية الطبي الاجتماعي - عين إبل
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم هذه المراكز لا تزال تحتاج لبعض التجهيزات اللوجستية، كالانترنت أو مواد التعقيم وغيرها، ويجري العمل على إكمال تجهيزها.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout