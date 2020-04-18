هذه هي مراكز الحجر الصحي الـ43 التي يمكنها ان تستقبل الاشخاص المصابين بكورونا

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أعطت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا موافقة أولية على ٤٣ مركزًا للحجر الصحي حتى اللحظة. هذه المراكز يمكنها ان تستقبل الاشخاص المصابين بكورونا الذين لا يحتاجون للعلاج في المستشفيات لأن عوارضهم خفيفة، أو لا عوارض لديهم، ولا يستطيعون حجر أنفسهم في منازلهم إذا لا غرفة خاصّة بهم.

وتتوزع المراكز الـ٤٣ على الشكل التالي:

قضاء عكار:

1-مسشتفى زكريا - برج العرب

2- مطعم وموتيل الصياد- بينو

3-مركز د. عبدالله خوري - رحبة

4-مجمع العزيز - فنيدق

5- فندق غراسياس - عدبل

6- بنغالو فيلاج – القبيات

7- مشروع سياحة جبلنا- القبيات

8- غرانيروفيردي – القبيات

9-غرين هيلز - القبيات

10-موتيل فنيدق - القموعة

قضاء طرابلس:

11-اوتيل كواليتي ان -طرابلس

قضاء الكورة:

12-أوتيل الكورة ريزيدانس - بطرام

قضاء بعلبك:



13-دار المسنين الخيري – حربتا

14-رافايل فيلاج – رأس بعلبك

15-ميزون داكوي – القاع

16-القاع كاونتري لودج – القاع

17-مركز عرسال الصحي - عرسال

قضاء جبيل:

18-دير مار منطانيوس - فتري

19و20- -مركزان بمنطقة، هنّي عبارة عن مساكن - قرطبا

21- فندق الريفولي - قرطبا

22- منتجع لوناسول - حالات

23- مستشفى مار مخايل – عمشيت

24-مُجمّع سان انطوان السياحي - عمشيت

25-مبنى تابع للبلدية - بلاط

26-دورمز إلى جانب جامعة الـlau - بلاط

27-بيت الكاهن - معاد

28-ميتم دون بوسكو - الحصون

قضاء المتن:

29- المستشفى اللبناني الكندي - سن الفيل

قضاء زحلة:

30-اوتيل غاردا - زحلة

31- دير مار فرنسيس - زحلة

32-جمعية مار منصور دو بول فرع المخلص - الفرزل

قضاء عاليه:

33- المركز الصحي- شرتون

34-مركز سانتا ماريا\مار شربل - الكحالة

35-فندق هايلاند وايت اوتيل - عاليه

36-فندق سيتي سويت - عاليه

37-فندق ريزيدانس سويت - سوق الغرب

38-فندق سبأ – بحمدون

قضاء الشوف:

39-مركز دميت الحرشي – دميت

قضاء صور:

40-مستشفى النجدة الشعبية - العباسية

41-مستشفى قانا الحكومي - قانا

42-أوتيل علما فاردي – علما الشعب

قضاء بنت جبيل:

43-مركز العناية الطبي الاجتماعي - عين إبل



وتجدر الإشارة إلى أنّ معظم هذه المراكز لا تزال تحتاج لبعض التجهيزات اللوجستية، كالانترنت أو مواد التعقيم وغيرها، ويجري العمل على إكمال تجهيزها.