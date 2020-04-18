التيار الوطني الحر في روسيا: جزيل الشكر الى سعاده السفير شوقي بو نصار لإنشأئه خليه ازمة

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التيار الوطني الحر في روسيا وفي ظل أزمة وباء (COVID-19) يقدم جزيل الشكر الى سعاده السفير شوقي بو نصار لإنشأئه خليه ازمة لمساعده الجاليه اللبنانيه في روسيا وفي مقدمتهم التلاميذ والى سعاده القنصل رودريغ خوري لعمله الدؤوب في ادارة هذه الازمة.

نتقدم بجزيل الشكر الى دوله روسيا الاتحاديه التي تدير ازمة الوباء بإحتراف وامتياز من تقديم خدمات طبيه وانسانيه عجزت عنها دول كبرى لكم كل التقدير والاحترام.

الى جميع الفعاليات الاجتماعيه من رجال اعمال و ممثلين عن كافه الاحزاب اللبنانيه والجمعيات كالبيت اللبناني وتيار -باتوك .

الذين يعملون جميعهم بيد واحده لمساعده الجاليه اللبنانيه لاسيما التلاميذ منهم الذين يعانون من ازمة اقتصادية حادة متلازمة مع الازمة الاقتصادية اللبنانية و سعر صرف الليرة اللبنانية.

و بجهودهم يتم الدعم المالي لللمحتاجين ويتم توفير المواد الغذائيه بشكل مستمر و وحتى وجبات الغداء والعشاء بسعر منخفض وذلك بالاتفاق مع بعض اصحاب المطاعم.

وجدير بالذكر الهبات المالية التي حولت من رجال اعمال( نعتذر عن ذكر الاسماء من اجل الحفاظ على الخصوصيه) الى لبنان عن طريق الانتشار في التيار الوطني الحر استجابه لنداء رئيس التيار المهندس جبران باسيل بأدارة تيار اوروبا و المنسقية العامة للانتشار. نتقدم بالشكر الى جميع اعضاء التيار الوطني الحر في روسيا ولا سيما قطاع الشباب الذين يعملون بجهود كبيره من اجل الخدمه و المساعده.



التيار الوطني الحر في روسيا

المنسق جورج محشي