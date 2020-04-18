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مستشفى سيدة لبنان جونية: الشكر لفخامة الرئيس وسعادة النائب كنعان

18
APRIL
2020
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صدر عن مستشفى سيدة لبنان جونية البيان التالي:

ان ادارة مستشفى سيدة لبنان-جونية، تتقدّم بالشكر من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على مبادرتهم التي ستساهم في دفع جزء من المستحقات المتراكمة للمستشفيات.
ولكن نأمل من الدولة ان تجد حلاً نهائياً لوضع القطاع الاستشفائي باقرار مشروع لتعديل التعريفات الاستشفائية وربط مستحقات المستشفيات المستقبيلة بسعر الصرف عند تسديدها.
كما نتمنى من فخامة الرئيس وسعادة النائب كنعان استكمال هذا الملف الحساس، اذ ان ما تحقق حتى اليوم في فترة قياسية، يجعلنا نأمل في امكانية الاستمرار بتقديم الخدمات الاستشفائية في هذه الظروف الضاغطة، وفي تعاون أفضل بيننا وبين الدولة، لما في ذلك من اثر ايجابي لانقاذ القطاع الاستشفائي قبل انهياره بالكامل.

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