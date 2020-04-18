أخبار ساره جداً من مستشفى رفيق الحريري!

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عكس التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid- 19 في المستشفى، أخبارا مبشرة على مختلف الصعد، أولها أن نتائج 160 فحصا مخبريا جاءت كلها سلبية، وأن 5 حالات تماثلت للشفاء ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 99، إضافة إلى إخراج حالة واحدة مصابة بالفيروس من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وعدم تسجيل أي حالة حرجة جديدة.



وفي ما يأتي نص التقرير:



- أجرى المستشفى 160 فحصا مخبريا، أتت كل النتائج سلبية ولا تسجيل لنتائج إيجابية.



- وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة.



- تم استقبال 12 حالة مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.



- تماثلت 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا، بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين، وتخلصها من كل عوارض المرض.



- بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 99 حالة شفاء.



- بناء لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، تم إخراج حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي، وذلك بعد تأكيد الطبيب على شفاء المريض سريريا، وابلاغه بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي.





- إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، من دون تسجيل أي حالة حرجة جديدة.



لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.