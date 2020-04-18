حمدان هنأ المسيحيين المشرقيين بعيد قيامة السيد المسيح‎

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توجه العميد مصطفى حمدان امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون بأسمى آيات المباركة بعيد قيامة السيد المسيح عند الطوائف المسيحية الشرقية وأهلنا الأقباط، راجياً من الله عز وجل ان تنجلي هذه الغيمة السوداء عن الناس جميعاً ونعود ونلتقي على الفرح والخير في وطننا لبنان وأمتنا العربية.



في جهة مقابلة، اجرى العميد مصطفى حمدان اتصالاً هاتفياً برئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في مدينة القدس المحتلة المطران عطاالله حنا مهنئاً سيادته باسم حركة المرابطون.



حيث شكر المطران عطالله حنا العميد حمدان على اتصاله، متمنياً النور المقدس الذي خرج من قبر السيد المسيح أن ينير ظلمات هذا العالم وأن يكون مصدر خير وبركة للبشرية كلها وخاصة لهذا المشرق وفلسطين الجريحة.



من القدس أهنئكم وأقول لكم المسيح قام حقاً قام.