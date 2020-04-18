درغام رافق الوزير حسن خلال تفقده مستشفى حلبا الحكومي: حصة عكار اسوة بباقي المحافظات

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تفقد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن مستشفى حلبا الحكومي، بحضور النائب أسعد درغام وذلك في إطار الخطوات التي تتبعها الوزارة لرفع الجهوزية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن حمد عن أن المستشفى الحكومي سيكون جاهزا نهار الثلاثاء المقبل لاجراء فحوص الPCR لأبناء محافظة عكار.

من جهته شكر النائب درغام الوزير حمد على الجهود الجبارة التي يقوم بها، مؤكدا ان الوزارة بادرت الى انصاف عكار ومعاملتها اسوة بباقي المحافظات، واليوم تسلمت من الوزارة جهاز فحص PCR كما ستتسلم لاحقا أجهزة التنفس، على أمل أن لا تسجل اي إصابات جديدة في عكار.